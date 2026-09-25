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Le titre People Inc. progresse après l'annonce selon laquelle MGM envisagerait de faire une offre
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 00:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action de People Inc PPLI.O progresse de 8,5 % à 39 dollars en séance prolongée

** MGM Resorts International MGM.N envisage de faire une offre sur People Inc, la société de Barry Diller, selon le Wall Street Journal

** Mercredi, PPLI a retiré son offre visant à acquérir MGM Resorts

** People Inc a refusé de commenter, tandis que MGM n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** L'action MGM est en légère hausse dans les échanges après clôture

** À la clôture d'hier, PPLI affichait une baisse de 8,1 % depuis le début de l'année

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MGM RESORTS ITL
33,682 USD NYSE -11,00%
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35,9300 USD NASDAQ -0,11%
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