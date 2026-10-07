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Le titre Penguin Solutions s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel ; les résultats du quatrième trimestre dépassent les attentes
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action de Penguin Solutions ( PENG.O ), fournisseur d'infrastructures de centres de données pour l'IA, progresse de 6,3 % à 68,26 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 à environ 2,43 milliards de dollars (valeur médiane de la fourchette), contre une prévision antérieure d’environ 2,17 milliards de dollars (valeur médiane); la croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice devrait s’établir à 40 % en glissement annuel, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 10 %

** La société table sur un BPA ajusté de 4,45 dollars pour l’exercice 2027, avec une fourchette de 70 cents de plus ou de moins, contre une prévision consensuelle des analystes de 3,38 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Annonce pour le quatrième trimestre de l' un chiffre d'affaires de 566,7 millions de dollars et un BPA ajusté de 1 dollar, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes

** Les 7 sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation « acheter » ou supérieure; le cours-cible médian s’établit à 82,5 dollars

** À la clôture d’hier, l’action PENG avait plus que triplé depuis le début de l’année, contre une hausse de plus de 15 % pour l’indice S&P 600 Small Cap .SPCY

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