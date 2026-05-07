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Le titre Peloton progresse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Peloton Interactive PTON.O progresse de plus de 7 % pour s'établir à environ 6 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 631 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street qui s'élevaient à 617,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le fabricant de produits de fitness prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,42 et 2,44 milliards de dollars, dont la valeur médiane correspond aux estimations des analystes de 2,43 milliards de dollars

** PTON a conclu en avril un partenariat de licence de contenu avec Spotify, rendant son contenu de fitness accessible aux abonnés Spotify Premium dans la plupart des pays

** En 2025, PTON a chuté de 29,2 %

Valeurs associées

PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,1900 USD NASDAQ -0,19%
SPOTIFY TECH
425,060 USD NYSE 0,00%
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