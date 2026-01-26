Le titre OVH grimpe à Paris après l'acquisition de Seald
OVHcloud annonce ce matin l'acquisition de Seald, une société française spécialisée dans les technologies de chiffrement de bout en bout, une opération qui s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à proposer "un cloud de confiance alliant sécurité et conformité réglementaire".
Seald apporte un modèle dit "zero knowledge", dans lequel les données sont chiffrées avant l'envoi et ne peuvent être déchiffrées que par les utilisateurs finaux, sans accès possible pour l'hébergeur ou les administrateurs.
La technologie de Seald repose sur un kit de développement logiciel (SDK) certifié CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Cette solution permet une intégration rapide du chiffrement de bout en bout dans les applications web et mobiles, sans expertise cryptographique avancée.
OVHcloud prévoit d'intégrer nativement ces briques à son catalogue, en complément de ses offres existantes de gestion des secrets et des clés (KMS, HSM).L'objectif est de proposer une chaîne de protection complète des données, du backend jusqu'au terminal utilisateur, à destination des entreprises et des organismes publics.
A la suite de cette annonce, le titre OVH Groupe gagne près de 3% à la Bourse de Paris.
