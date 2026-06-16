Le titre Outlook Therapeutics en hausse après l'acceptation par la FDA américaine d'un traitement contre une maladie oculaire en vue de son examen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

16 juin - ** L'action d'Outlook Therapeutics OTLK.O progressede 11,6% à 1,29 dollar

** Le laboratoire pharmaceutique annonce que la FDA américaine a accepté d'examiner sa nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'ONS-5010, commercialisé sous le nom de Lytenava, après avoir rejeté cette demande en décembre

** Le Lytenava d’OTLK cible la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide, une maladie oculaire courante qui entraîne une perte de vision due à des fuites au niveau des vaisseaux sanguins de la rétine

** La nouvelle demande a été classée en catégorie 1, avec une date d’action cible fixée au 29 juillet, précise la société

** Le Lytenava est une formulation spécifique et officiellement autorisée du bevacizumab, un médicament approuvé par la FDA

**Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 24% depuis le début de l’année