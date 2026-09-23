Le titre Oruka chute après la publication des résultats d'essais cliniques de phase intermédiaire concernant un médicament contre le psoriasis

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23 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Oruka Therapeutics ORKA.O recule de 3,8 % à 91 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son médicament expérimental ORKA-001 a montré une amélioration continue de la clairance cutanée lors d’un essai de phase intermédiaire mené chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, une maladie chronique se caractérisant par des plaques cutanées surélevées et squameuses

** Environ 71 % des patients ont obtenu une peau totalement nette à la semaine 28, contre environ 64 % à la semaine 16, tandis qu’environ 87 % ont constaté une réduction d’au moins 90 % de la gravité de la maladie

** Stifel estime qu'il pourrait y avoir “une certaine déception” quant au fait que ces données n'aient pas été présentées lors du congrès médical de l'EADV, même si la société considère que ces résultats confirment l'efficacité du médicament et la possibilité d'espacer les prises

** La société de courtage précise que le taux de disparition complète des lésions a dépassé les 50 % à 55 % observés au même stade dans les études menées sur le Skyrizi d’AbbVie ABBV.N

** ORKA prévoit de publier les résultats complets sur 52 semaines en décembre, ainsi que les données d’un autre essai de phase intermédiaire au quatrième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, ORKA affichait une hausse de 211,9 % depuis le début de l'année