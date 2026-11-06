Le titre Orchestra BioMed recule en pré-ouverture après une émission d'actions de 75 millions de dollars

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6 novembre - ** Les actions d'Orchestra BioMed Holdings

OBIO.O ont reculé de 2,3 % à 5,49 dollars avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 75 millions de dollars

** OBIO, société basée à New Hope, en Pennsylvanie, a annoncé jeudi en fin de journée la cession de 15 millions d'actions à 5 dollars, soit une décote de 11 % par rapport au dernier cours de clôture

** Piper Sandler et TD Cowen sont les co-chefs de file, aux côtés de BTIG

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer son programme de modulation de l’intervalle auriculo-ventriculaire (AVIM) destiné au traitement de l’hypertension, ainsi que son ballon Virtue Sirolimus AngioInfusion (SAB) destiné au traitement des maladies artérielles athéroscléreuses

** Au 4 novembre, la société comptait environ 61,45 millions d’actions en circulation, selon le prospectus

** L'action OBIO a clôturé en baisse d'environ 6 % jeudi, ramenant son gain sur les trois derniers mois à 35 %

** Les sept analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l'objectif de cours médian est de 11 dollars, selon LSEG