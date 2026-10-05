Le titre Option Care Health s'envole après l'annonce d'un accord de près de 5 milliards de dollars entre McKesson et CD&R

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre du prestataire de services de perfusion Option Care Health OPCH.O s'envole de 22 % à 28,45 dollars en séance prolongée

** Le groupe de santé McKesson et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice seraient sur le point de conclure un accord pour le rachat d'OPCH, évaluant l'entreprise à plus de 5 milliards de dollars, dette comprise, selon le Financial Times

** Un accord pourrait être conclu dès mardi, mais il n’a pas encore été formellement conclu et les négociations pourraient échouer, a rapporté le FT, citant des sources bien informées

** Selon les termes de l'accord en cours de transactions, CD&R détiendra une participation de 51 % dans Option Care, tandis que McKesson en détiendra 49 %, ont précisé ces sources

** McKesson aura le droit de racheter à l'avenir la participation détenue par la société de rachat, ont-elles ajouté

** McKesson, CD&R et Option Care n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action OPCH affichait une baisse de 26,65 % depuis le début de l'année