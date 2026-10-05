 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Option Care Health s'envole après l'annonce d'un accord de près de 5 milliards de dollars entre McKesson et CD&R
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 22:37

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre du prestataire de services de perfusion Option Care Health OPCH.O s'envole de 22 % à 28,45 dollars en séance prolongée

** Le groupe de santé McKesson et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice seraient sur le point de conclure un accord pour le rachat d'OPCH, évaluant l'entreprise à plus de 5 milliards de dollars, dette comprise, selon le Financial Times

** Un accord pourrait être conclu dès mardi, mais il n’a pas encore été formellement conclu et les négociations pourraient échouer, a rapporté le FT, citant des sources bien informées

** Selon les termes de l'accord en cours de transactions, CD&R détiendra une participation de 51 % dans Option Care, tandis que McKesson en détiendra 49 %, ont précisé ces sources

** McKesson aura le droit de racheter à l'avenir la participation détenue par la société de rachat, ont-elles ajouté

** McKesson, CD&R et Option Care n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action OPCH affichait une baisse de 26,65 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MCKESSON
915,855 USD NYSE +1,49%
OPTION CR HEALTH
23,3700 USD NASDAQ +3,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo du groupe bancaire français BPCE à Paris
    Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell
    information fournie par Reuters 06.10.2026 09:12 

    Le ‌groupe bancaire français BPCE a acquis une ​participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché ​et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à ​long terme, ont annoncé ⁠mardi les deux ... Lire la suite

  • Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    information fournie par Boursorama 06.10.2026 08:59 

    Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF. Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.10.2026 08:57 

    * RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 06.10.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,65 -0,57%
HAFFNER ENERGY
0,795 +1,40%
CAC 40
7 871,49 +0,48%
SCHNEIDER ELECTRIC
268,55 -1,56%
2CRSI
27,68 +2,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank