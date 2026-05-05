Le titre Ocugen s'effondre après une émission d'obligations convertibles de 115 millions de dollars et l'annonce de pertes plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Le titre de la société de biotechnologie Ocugen OCGN.O s'effondre de 19 % à 1,50 $

** Elle annonce l' d'une émission de 115 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2034 dans le cadre d'une offre privée destinée à des investisseurs institutionnels

** Le produit sera utilisé pour rembourser la dette et à d'autres fins

** Par ailleurs, OCGN a annoncé une perte nette de 19,2 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte nette de 15,4 millions de dollars un an plus tôt

** OCGN compte 338,5 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG

** Les sept courtiers couvrant le titre attribuent une note « acheter » ou supérieure; objectif de cours médian de 10 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action OCGN affichait une hausse de 37 % depuis le début de l'année