Le titre Mosaic chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et le retrait de ses prévisions de production de phosphate pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

11 mai - ** L'action du fabricant d'engrais Mosaic MOS.N recule de 1,5% à 21,85 $ ** MOS affiche un bénéfice ajusté de 5 cents par action au premier trimestre , contre une estimation de 24 cents par action – données compilées par LSEG

** La société retire ses prévisions de production de phosphate pour 2026 alors qu'elle revoit son plan d'exploitation pour le reste de l'année

** MOS va réduire partiellement sa production en Louisiane et à Bartow et réduit également sa production supplémentaire au Brésil

** La société ajuste ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 à 1,25 milliard de dollars, contre environ 1,5 milliard de dollars précédemment

** MOS annonce une perte de 258 millions de dollars au premier trimestre, contre un bénéfice de 238 millions de dollars il y a un an **Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 9,3% depuis le début de l'année