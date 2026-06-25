Le titre Micron s'envole après la publication de prévisions optimistes et l'annonce d'un engagement de 22 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a bondi de 17% à 1.228 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d’affaires trimestriels nettement supérieurs aux attentes et a indiqué que ses clients s’étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer un approvisionnement en puces mémoire

** J.P. Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 1.540 $; la banque maintient sa recommandation "surpondérer", estimant que les résultats et les prévisions ont largement dépassé les attentes des analystes et des investisseurs avant la publication des résultats

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est établi à 41,46 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 35,85 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ** 47 analystes attribuent en moyenne la note "acheter" au titre; le cours cible médian s’établit à 1.300 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait bondi de près de 267% depuis le début de l’année