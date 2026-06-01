Le titre MGM s'envole après l'annonce d'une offre publique d'achat de plus de 18 milliards de dollars lancée par People, la société de Barry Diller

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Le titre de l'opérateur de casinos MGM Resorts International MGM.N a bondi de 13,9 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

** People Inc IAC.O , la société de Barry Diller, prépare une offre d'achat de MGM, dans le cadre d'une transaction qui valorise cette dernière à plus de 18 milliards de dollars, rapporte le NYT DealBook

** L'offre annoncée à 48,30 dollars représente une prime de 10,6 % par rapport au dernier cours de clôture de MGM

** People détient déjà une participation de 26,1 % dans MGM, selon les données compilées par LSEG

** Les sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action People a progressé de 2,5 % avant l'ouverture du marché

** Anciennement connu sous le nom d'IAC, le conglomérat des médias numériques a annoncé en avril qu'il changeait de nom pour devenir People

** Le changement de nom devrait être effectif d'ici le mois d'août