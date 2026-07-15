Le titre Merck progresse après que le Keytruda a atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer de l'utérus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck
MRK.N progresse de 1,4 % à 122,50 dollars avant l'ouverture du marché
** MRK annonce que son médicament anticancéreux Keytruda a atteint l’objectif principal d’un essai clinique de phase avancée mené auprès de patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé ou récidivant, un cancer qui prend naissance dans la muqueuse utérine
** Keytruda a permis aux patientes présentant des tumeurs dMMR – une particularité génétique qui rend plus difficile la réparation des dommages causés à l’ADN par les cellules – de vivre plus longtemps sans aggravation de leur maladie, par rapport à la chimiothérapie
** MRK précise que Keytruda est la première immunothérapie à afficher une meilleure survie sans progression que la chimiothérapie à base de carboplatine et de paclitaxel chez ce groupe de patients
** Les premières données ont également montré une tendance à l’amélioration de la survie globale, bien que les résultats ne soient pas encore définitifs
** Merck indique qu’elle prévoit de discuter de ces données avec les autorités réglementaires et de présenter des résultats détaillés lors d’un congrès médical
** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 15 % depuis le début de l’année
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