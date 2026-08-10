Le titre MarineMax s'envole après l'annonce selon laquelle Safe Harbor serait sur le point de procéder à une acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions de MarineMax HZO.N , distributeur spécialisé dans les bateaux de plaisance, bondissent de 45,6% à 51,95 dollars avant l'ouverture du marché

** Safe Harbor Marinas BX.N , détenue par Blackstone, serait sur le point de conclure un accord visant à acquérir le distributeur de yachts pour 1,5 milliard de dollars, selon un article de Reuters

** L'article, citant des sources, indique que Safe Harbor s'apprête à payer environ 53 dollars par action en espèces, soit une prime d'environ 49 % par rapport au cours de clôture de HZO vendredi, qui s'élevait à 35,68 dollars

** MarineMax n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et Blackstone a refusé de s’exprimer

** Safe Harbor détiendra et exploitera l’ensemble des segments d’activité de MarineMax, selon certaines de ces sources

** La conclusion de cet accord mettrait fin à des mois de pression exercée sur la société par l’investisseur activiste Donerail, qui exhortait publiquement MarineMax à se vendre depuis le mois d’octobre

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 47,3% depuis le début de l’année