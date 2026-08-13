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Le titre Madison Square Garden Sports en hausse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Madison Square Garden Sports MSGS.N , propriétaire des New York Knicks, progresse d'environ 3% à 487 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre, grâce à la campagne des Knicks en phase finale du championnat, qui a généré davantage de recettes provenant de la billetterie, des produits dérivés et des play-offs, ainsi qu'à la hausse des redevances sur les droits médiatiques de la NBA ** La société annonce un chiffre d'affaires de 278,7 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 221,3 millions de dollars – données LSEG

** L'entreprise affiche un BPA trimestriel de 1,16 dollar, dépassant également les prévisions de 59 cents

** Depuis la dernière clôture, l'action MSGS affiche une hausse d'environ 24% depuis le début de l'année

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