Le titre Lufthansa recule après une émission d'obligations convertibles
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:45
Vers 11h30, l'action de la compagnie aérienne allemande perd plus de 2,5%, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice des moyennes capitalisations allemandes MDAX, qui gagne 0,4% dans le même temps.
Le transporteur précise que ces obligations convertibles, non garanties et non subordonnées, arriveront à échéance en 2032, avec une valeur nominale de 100.000 euros chacune. Celles-ci seront proposées dans le cadre d'un processus accéléré de placement auprès d'investisseurs institutionnels situés hors des États-Unis, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et du Japon.
Lufthansa prévoit d'utiliser les fonds levés afin de financer une offre de rachat anticipé portant sur des obligations convertibles existantes, ainsi que pour ses besoins généraux de financement, y compris le refinancement de sa dette.
Les nouvelles obligations seront émises à 100% de leur valeur nominale, ne porteront pas d'intérêts périodiques et seront remboursées à l'échéance le 10 septembre 2032 à un montant compris entre 100,9% et 104,5% de leur valeur nominale. Le prix de conversion initial sera fixé avec une prime comprise entre 40% et 45% par rapport au cours de référence de l'action Lufthansa sur le marché Xetra entre le lancement et la fixation du prix de l'offre. Les détenteurs auront également la possibilité de demander un remboursement anticipé au 10 septembre 2030.
Parallèlement, Lufthansa invite les détenteurs de ses obligations convertibles 2,00% arrivant à échéance en 2025, dont le montant principal restant s'élève à 600 millions d'euros, à apporter jusqu'à 300 millions d'euros de ces obligations via un système de rachat par enchère hollandaise modifiée. Le prix de rachat par obligation sera compris entre 100,6% et 101,1% de la valeur nominale, plus les intérêts courus.
