Le titre Lennar progresse après que Berkshire Hathaway a renforcé sa participation

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6 octobre - ** L'action du promoteur immobilier Lennar

LEN.N progresse de 2,4% à 76,24 dollars

** La société Berkshire Hathaway de Warren Buffett BRKa.N a acquis environ 2,4 millions d'actions de catégorie A de Lennar entre le 1er et le 2 octobre, selon un document déposé auprès de la SEC

** L'acquisition comprend également 15.028 actions de catégorie B

** Le document révèle que Berkshire Hathaway et ses filiales détenaient plus de 28,4 millions d’actions de classe A et plus de 568.000 actions de classe B au 5 octobre

** Berkshire n'a cessé de renforcer sa participation dans le constructeur immobilier, devenant ainsi le premier actionnaire de LEN avec une participation de 8,7% au 30 septembre, selon les données de LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action LEN affiche une baisse de près de 26% depuis le début de l'année