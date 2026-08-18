Le titre La-Z-Boy s'effondre après la publication de prévisions de chiffre d'affaires trimestriel décevantes

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18 août - ** L'action La-Z-Boy LZB.N recule de 16 % à 34,33 dollars après la clôture

** LZB prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 500 et 520 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 536,8 millions de dollars — données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 476 millions de dollars pour le premier trimestre, en deçà des estimations de 501,3 millions de dollars

** Annonce un BPA ajusté de 43 cents au premier trimestre, inférieur aux estimations de 49 cents

** « Alors que nous naviguons dans un environnement de consommation irrégulier, nous nous concentrons sur le maintien de notre dynamique à court terme tout en continuant à investir pour créer de la valeur à long terme » — Melinda Whittington, directrice générale