Le titre Kroger en hausse après l'annonce de ses objectifs à long terme, à la veille de la journée des investisseurs

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20 octobre - ** L'action du distributeur Kroger KR.N affiche une hausse de 1,6% à 64,08 dollars en pré-ouverture

** La société dévoile ses objectifs à long terme sous la direction de son directeur général Greg Foran à l'approche de la journée des investisseurs, et réaffirme ses prévisions annuelles

** La société table sur une croissance des ventes comparables d’environ 3% d’ici 2029, hors carburant et pharmacie, ainsi que sur une croissance du résultat opérationnel ajusté comprise entre 3% et 6% et une croissance du bénéfice par action ajusté comprise entre 7% et 11% pour la période 2027-2029

** “Nous simplifions et modernisons notre activité afin d’offrir une excellente expérience client et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires”, déclare Greg Foran

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 7% au cours des 12 derniers mois