Le titre Kohl's progresse après avoir annoncé une perte inférieure aux prévisions au premier trimestre

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28 mai - ** L'action de Kohl's KSS.N progresse de 9% à 14,19 $ en pré-ouverture

** La chaîne de grands magasins affiche une perte trimestrielle inférieure aux prévisions, les efforts de réduction des coûts et d'élargissement des gammes de produits commençant à porter leurs fruits

** Affiche une perte nette par action de 13 cents au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 19 cents - données compilées par LSEG

** Enregistre un chiffre d'affaires net de 3 milliards de dollars au premier trimestre, conforme aux estimations

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 40% depuis le début de l'année