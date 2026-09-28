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Le titre Kodiak Sciences progresse après que ses médicaments contre les maladies oculaires ont atteint les objectifs fixés pour les essais cliniques
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 12:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action du développeur de médicaments Kodiak Sciences KOD.O progresse de 43,9% à 46,56 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que ses médicaments expérimentaux, le Zenkuda et le tabirafusp-ted, ont atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide

** Au bout d’un an, ces deux médicaments ont permis d’obtenir des gains de vision qui n’étaient pas inférieurs à ceux de l’aflibercept, le traitement de référence

** La dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide se caractérise par des fuites de vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine et peut entraîner une perte de la vision centrale

** Environ 54% des patients traités par Zenkuda ont atteint un intervalle posologique de six mois, ce qui pourrait réduire le nombre d’injections ophtalmiques nécessaires

** Les deux médicaments ont présenté un profil de sécurité globalement comparable à celui de l’aflibercept; Kodiak prévoit de mener des analyses supplémentaires afin d’identifier les patients susceptibles de tirer le plus grand bénéfice du tabirafusp-ted

** Co prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour Zenkuda au quatrième trimestre 2026, en s’appuyant sur les résultats de cinq études de phase avancée couronnées de succès portant sur trois maladies rétiniennes

** Le titre KOD affiche une hausse de 15,7% depuis le début de l'année, à la clôture d'hier

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KODIAK SCIENCES
32,3500 USD NASDAQ -2,62%
REGENERON PHARMA
788,0400 USD NASDAQ -1,00%
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