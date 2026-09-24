Le titre Knife River s'envole après la publication d'un rapport selon lequel Starboard exhorterait la société à envisager une vente

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23 septembre - ** L'action de Knife River Corp KNF.N , fournisseur de matériaux de construction et de services de sous-traitance, progresse de 1,5 % à 52,20 dollars en séance prolongée

** L'investisseur activiste Starboard a pris une participation importante dans Knife River et prévoit de pousser la société à améliorer ses marges ou à envisager une cession, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** Starboard souhaite que la société évalue des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle, car il estime que son activité présente une forte barrière à l’entrée et pourrait intéresser des acquéreurs potentiels, selon le WSJ

** Starboard souhaite également que Knife River s'engage à réduire l'écart entre ses marges d'Ebitda et celles de ses concurrents au cours des prochaines années, rapporte le WSJ

** Knife River et Starboard n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

** À la clôture d'hier, l'action KNF affichait une baisse de 26,9 % depuis le début de l'année