 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre IREN progresse après l'annonce d'un contrat pluriannuel de services cloud avec Anthropic
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 15:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

12 octobre - ** L'action de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O progresse de 3,2 % à 36,3 $

** Le laboratoire d'IA Anthropic a conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec IREN qui n'a pas encore été annoncé, rapporte The Information en citant des sources proches du dossier

** IREN n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** Le directeur général Daniel Roberts a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, le 27 août, que la société avait conclu un nouveau contrat pluriannuel de services cloud avec un laboratoire d’IA de pointe

** Sur 18 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et trois « conserver »; le cours-cible médian est de 80 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 4,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IREN LTD
35,7450 USD NASDAQ +1,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,72 +19,84%
CAC 40
7 826,78 +0,30%
Pétrole Brent
106,89 +2,65%
HAFFNER ENERGY
0,821 +6,90%
TOTALENERGIES
79,18 +0,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank