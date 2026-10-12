Le titre IREN progresse après l'annonce d'un contrat pluriannuel de services cloud avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

12 octobre - ** L'action de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O progresse de 3,2 % à 36,3 $

** Le laboratoire d'IA Anthropic a conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec IREN qui n'a pas encore été annoncé, rapporte The Information en citant des sources proches du dossier

** IREN n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** Le directeur général Daniel Roberts a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, le 27 août, que la société avait conclu un nouveau contrat pluriannuel de services cloud avec un laboratoire d’IA de pointe

** Sur 18 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et trois « conserver »; le cours-cible médian est de 80 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 4,2 % depuis le début de l'année