Le titre Intel progresse après l'annonce par Trump qu'Apple a accepté de fabriquer des puces aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 juin -
** L'action Intel INTC.O progresse de 7,24% à 129,87 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Le président américain Trump a déclaré jeudi dans un message publié sur Truth Social qu’Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec l'entreprise pour concevoir et fabriquer des puces aux États-Unis
** Un partenariat avec Apple permet à Intel de diversifier sa base de production au-delà de TSMC 2330.TW , tout en offrant à l’entreprise un client majeur pour dynamiser son activité de fonderie
** Apple et Intel n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles
** Sur 48 courtiers, 13 attribuent à l'action la recommandation “Achat” ou supérieure, 32 “Conserver” et 3 “Vendre”; leur objectif de cours médian est de 89,4 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, le titre avait plus que triplé depuis le début de l’année, contre une hausse de 12,0% pour le Nasdaq .IXIC
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