Le titre Intel progresse après l'annonce d'une nouvelle avancée technologique en matière de fabrication

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action Intel INTC.O a progressé de 5,1 % à 123,01 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Les actions ont progressé après que la société a annoncé que son nouveau procédé de fabrication 18A était entré en phase de production à risque

** La variante 18A-P offre des performances supérieures de 9 %

** Cette initiative vise à démontrer que la société tient ses engagements en matière de fabrication et à rendre cette technologie plus attractive pour les clients externes

** La société avait précédemment fait état d’une forte demande de processeurs au premier trimestre de la part des entreprises spécialisées dans l’IA et prévoyait pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 13,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action Intel a bondi d'environ 217,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,5 % pour le Nasdaq .IXIC

** La recommandation moyenne de 48 analystes est "conserver"; le cours cible médian de 89,40 dollars est inférieur d’environ 27 % au cours d’ouverture