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Le titre Inovio s'envole après l'autorisation de la FDA pour une maladie rare de la gorge
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Le cours de l'action d'Inovio Pharmaceuticals INO.O a plus que triplé pour atteindre 1,91 dollar avant l'ouverture du marché

** La FDA américaine accorde une autorisation accélérée au médicament d'Inovio, Voceryq, destiné au traitement des patients atteints de papillomatose respiratoire récidivante, une affection qui provoque des excroissances dans les voies respiratoires et nécessite souvent des interventions chirurgicales répétées

** Voceryq devient le premier médicament à base d’ADN approuvé par la FDA, offrant une option thérapeutique non chirurgicale aux adultes atteints de cette pathologie, indique la société

** Inovio prévoit que le Voceryq sera disponible à la commande et à l'expédition d'ici environ 60 jours, avec un lancement commercial complet au premier trimestre 2027

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 65 % depuis le début de l'année

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