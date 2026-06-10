 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Innovative Industrial recule après l'annonce d'une émission d'obligations échangeables
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions d'Innovative Industrial Properties ( IIPR.N ) ont reculé de 4,6 % avant l'ouverture, à 57,56 dollars, après une levée de fonds supérieure aux objectifs ** La société d'investissement immobilier (REIT), qui acquiert et loue des biens immobiliers à des exploitants d'installations de cannabis agréés par l'État, annonce qu'elle a fixé le prix d'une offre privée de 350 millions de dollars de billets échangeables à 6 % échéant en 2029

** Le montant de l'offre a été porté de 250 millions de dollars; le prix d'échange initial de 69,39 dollars représente une prime de 15 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** IIPR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le financement d'investissements conformes à sa stratégie d'investissement

** L'entreprise prévoit également d'utiliser jusqu'à 70 millions de dollars du produit de l'émission pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations échangeables

** IIPR, dont le siège social est situé à Park City, dans l'Utah, affiche une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars

** L'action IIPR avait progressé de 27,5 % depuis le début de l'année, jusqu'à mardi.

** Sur les 6 analystes couvrant le titre, 1 recommande “d'acheter”, 4 “de conserver” et 1 “de vendre”; le cours cible médian est de 56 dollars, selon les données de LSEG

Valeurs associées

INNOV INDS REIT
60,375 USD NYSE -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
124,5 -11,17%
CAC 40
8 182,02 -0,26%
Pétrole Brent
93 +0,71%
2CRSI
49,42 -1,85%
STELLANTIS
5,806 -3,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank