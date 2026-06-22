Le titre Incyte progresse après le règlement d'un litige avec le gouvernement américain concernant Medicaid

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22 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Incyte

INCY.O progressent de 2% à 100 dollars en pré-ouverture

** La société annonce avoir réglé son différend avec le gouvernement américain concernant les remises Medicaid liées à Opzelura, sa crème pour la peau destinée au traitement des affections inflammatoires

** La société précise que les autorités ne considéreront pas l’Opzelura comme lié au Jakafi, un médicament destiné au traitement des troubles sanguins, ce qui lui évitera de devoir verser des remises plus élevées

** Elle prévoit d’enregistrer au deuxième trimestre un gain exceptionnel hors trésorerie d’environ 246 millions de dollars, résultant de la reprise de charges antérieures

** La société prévoit une amélioration des marges bénéficiaires pour l’Opzelura à l’avenir

** La société prévoit de mettre à jour ses perspectives financières lors de la prochaine publication de résultats

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 83% depuis le début de l’année