Le titre Illumina progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à “surpondérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Le titre de la société de séquençage génétique Illumina ( ILMN.O ) a progressé de 2,9% à 164,67 dollars après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

** La société de courtage relève également son objectif de cours à 185 $, soit une hausse de 16% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** J.P. Morgan indique: “Au cours des derniers trimestres, nous avons été rassurés par la fidélité des clients d’ILMN, en particulier parmi les grands clients cliniques à forte croissance”

** La société de courtage constate que tous les principaux laboratoires CLIA — les grands centres de tests diagnostiques certifiés — sont des clients d'ILMN et sont passés ou sont en train de passer à sa toute dernière machine, la NovaSeq X, sur laquelle 76% de la production clinique à haut débit est déjà traitée au premier trimestre 2026

** Il indique également que la valorisation semble bon marché par rapport à l'historique: l'action se négocie avec une prime de 3 fois les bénéfices par rapport à ses pairs du secteur, contre une prime moyenne historique de 15 fois

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 25% depuis le début de l'année, contre une augmentation d'environ 10% pour l'indice composite Nasdaq

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