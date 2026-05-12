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Le titre Illumina en hausse après l'annonce de la participation de son directeur général au voyage de Trump en Chine
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action d'Illumina ILMN.O progresse de 2% à 145,31 dollars

** Plus d'une douzaine de directeurs généraux et de hauts dirigeants, dont Jacob Thaysen, directeur général d'Illumina, se joindront à la délégation américaine alors que le président Donald Trump se rendra en Chine cette semaine, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche

** Le chiffre d'affaires d'ILMN en Chine a atteint un pic d'environ 502 millions en 2021 et a depuis baissé pour s'établir à environ 242 millions en 2025

** La société a rencontré des difficultés dans la région après avoir été inscrite sur la "liste des entités non fiables" de la Chine, puis suite à la décision prise en mars 2025 par le ministère du Commerce (MOFCOM) d'interdire les exportations de ses séquenceurs vers la Chine

** Cependant, le MOFCOM a déclaré en novembre 2025 qu'il lèverait l'interdiction d'exportation, suscitant des espoirs de reprise des activités de la société en Chine

** Evercore ISI estime que la délégation américaine accompagnant Trump pourrait laisser entrevoir un assouplissement potentiel des restrictions, notamment des procédures simplifiées pour les clients souhaitant acheter les instruments de séquençage de la société

** "Nous considérons cela comme une évolution positive progressive et ne sommes pas surpris de voir le titre en hausse aujourd'hui – si l'interdiction venait à être levée, la Chine pourrait passer d'un frein à un moteur de croissance" - société de courtage

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 10% depuis le début de l'année

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