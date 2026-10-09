Le titre Humana s'envole après s'être imposé comme le principal bénéficiaire des notations « Medicare Star » de 2027

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L'action Humana HUM.N a progressé de 15 % vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que des analystes ont déclaré que l'assureur santé était le principal bénéficiaire des nouveaux classements par étoiles attribués aux plans Medicare Advantage pour 2027 .

Humana a indiqué que 95 % de ses adhérents à Medicare Advantage seront inscrits à des plans notés quatre étoiles ou plus en 2027, soit une forte hausse par rapport aux 20 % de 2026 , grâce à l’amélioration des indicateurs de qualité des soins et de l’expérience des adhérents.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré qu’ils s’attendaient à un chiffre compris entre 60 % et 70 %.

Le ministère américain de la Santé note les plans Medicare Advantage et les plans de médicaments sur ordonnance sur une échelle de une à cinq étoiles. Des notes plus élevées donnent lieu à des primes versées par le gouvernement, qui s’élèvent à plusieurs milliards de dollars et stimulent les adhésions aux plans.

Selon les analystes, les notes d’Humana surpassent celles de ses principaux concurrents: J.P. Morgan estime que la part des régimes notés quatre étoiles ou plus détenue par UnitedHealth UNH.N passera de 81 % à environ 67 %, et celle de CVS Health CVS.N passera de 84 % à environ 70 %.

Dans l’ensemble, environ 71 % des adhérents aux régimes de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage sont dans des contrats qui seront notés quatre étoiles ou plus en 2027, a indiqué jeudi soir le ministère de la Santé.

Humana s’est améliorée en matière de qualité des régimes de médicaments, de qualité des régimes de santé et de réadmissions, a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Cette amélioration « reflète l’importance que la direction a accordée à la correction de cet indicateur au cours de l’année écoulée », a-t-elle ajouté.

Les assureurs santé proposent des régimes Medicare Advantage aux adultes âgés de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en situation de handicap, pour le compte du gouvernement.

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