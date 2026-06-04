Le titre Honeywell en hausse après que Quantinuum a levé 1,68 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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4 juin - ** Les actions du géant industriel Honeywell HON.O progressent de 0,8% à 226 dollars en pré-ouverture ** Quantinuum, la division de calcul quantique de la société, a levé 1,68 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

** Basée à Broomfield, dans le Colorado, Quantinuum a vendu 28 millions d'actions à 60 dollars chacune lors de cette introduction, testant ainsi l'intérêt des investisseurs pour le secteur émergent de l'informatique quantique

** Honeywell conservera environ 48,1% des droits de vote combinés de Quantinuum une fois l'opération terminée

** Quantinuum commencera à être cotée au Nasdaq jeudi, sous le symbole boursier "QNT"

** À la clôture d'hier, l'action HON affichait une hausse de 14,4% depuis le début de l'année