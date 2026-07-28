Le titre HF Sinclair progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre ; la société prévoit de scinder ses activités de lubrifiants et de produits spécialisés

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28 juillet - ** L'action du raffineur américain HF Sinclair

DINO.N progresse de 1 % à 91,71 dollars

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à des marges de raffinage plus élevées, affichant un bénéfice de 5,31 dollars par action contre une estimation de 4,51 dollars par action – données LSEG

** DINO prévoit de scinder son activité de lubrifiants et de produits spécialisés pour en faire une société indépendante cotée en bourse

** La scission devrait être finalisée d’ici 12 à 18 mois; la société prévoit également de cesser l’exploitation de ses actifs de raffinage d’huiles de base à Mississauga, en Ontario

** Les analystes de TD Cowen estiment que l’entité issue de la scission devrait bénéficier d’un multiple plus élevé que la société consolidée, même si ces avantages pourraient être contrebalancés par la perte d’EBITDA liée à la fermeture de son site de raffinage en Ontario

** La société affiche un résultat net de 892 millions de dollars, soit 4,93 dollars par action, ce qui représente le meilleur résultat trimestriel depuis 2022

** La marge brute ajustée des raffineries par baril a progressé à 25,95 dollars au deuxième trimestre, contre 16,50 dollars un an plus tôt

** À la dernière clôture, le titre DINO affichait une hausse de 97 % depuis le début de l'année