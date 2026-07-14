Le titre Goldman Sachs s'envole alors que son bénéfice du deuxième trimestre dépasse les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

14 juillet - ** Le titre Goldman Sachs GS.N a bondi de 7,3 % à 1122,30 dollars

** GS a annoncé un bénéfice de 6,63 milliards de dollars, soit 20,98 dollars par action, pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 3,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action, un an plus tôt

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un BPAde 14 ,48 dollars

** "La dynamique s'est accélérée dans l'ensemble de nos activités. Les clients se tournent vers nous pour mener leurs transactions les plus stratégiques et les plus importantes, qui sont souvent à l'origine de l'activité de l'ensemble du groupe" - David Solomon, directeur général

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 27,8 % depuis le début de l'année