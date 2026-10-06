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Le titre GEO Group progresse après le refinancement d'une dette de 650 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 15:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action de l'opérateur pénitentiaire GEO Group GEO.N progresse de 2,6% à 33,19 dollars en pré-ouverture

** La société refinance sa dette en rachetant 650 millions de dollars de ses obligations senior garanties arrivant à échéance en 2029

** La société prolonge l'échéance de sa ligne de crédit renouvelable de 550 millions de dollars jusqu'en juillet 2031

** En début de semaine, la société a accepté de vendre son complexe de centres de traitement de l’ICE situé à Adelanto, en Californie, pour 950 millions de dollars

** La société a récemment porté son autorisation de rachat d’actions à 1,25 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, le cours de l'action de la société avait plus que doublé depuis le début de l'année

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