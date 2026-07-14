Le titre FuelCell Energy s'envole après qu'UBS a relevé sa recommandation à "Acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action FuelCell Energy FCEL.O progresse de plus de 9 % à 20,85 dollars en pré-ouverture, après qu'UBS a relevé la recommandation sur cette société spécialisée dans les énergies renouvelables de "neutre" à "acheter"

** La société de courtage relève également son objectif de cours pour le titre de 22 à 27 dollars, soit une hausse de 41,5 % par rapport à son cours de clôture de lundi

** Selon elle, cette révision à la hausse s’explique par le récent accord conclu par FCEL avec Fit Energy, sa collaboration en matière de développement de produits avec Siemens, récemment annoncée, ainsi que par sa capacité à capter la demande laissée par ses concurrents qui se concentrent désormais sur des commandes nettement plus importantes

** "Si la solution de FuelCell Energy donne les résultats escomptés, nous pensons que Fit Energy pourrait à terme donner suite aux quelque 350 MW restants prévus dans l’accord" – UBS

** Ajoute qu’une éventuelle commande supplémentaire importante et toute annonce d’augmentation de capacité pourraient améliorer la visibilité sur le chiffre d’affaires et servir de catalyseurs pour le titre

** À la clôture d’hier, l’action FCEL affichait une hausse de 161 % depuis le début de l’année