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Le titre FMC s'effondre après l'annonce de charges pouvant atteindre 675 millions de dollars au troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

15 octobre - ** Le titre de la société de produits chimiques agricoles FMC Corporation FMC.N s'effondre de 36,3 % à 5,15 dollars, son plus bas niveau depuis août 2003

** La société prévient qu'elle devra supporter des charges comprises entre 625 et 675 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui aura un impact sur son chiffre d'affaires et son EBITDA ajusté

** Elle explique que ces charges sont liées aux “mesures commerciales” qu’elle met en œuvre pour stimuler la demande

** FMC va baisser le prix de certains produits au Brésil, en Argentine, aux États-Unis et au Canada

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 65 et 125 millions de dollars au troisième trimestre, bien en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à 869,3 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Sur 19 maisons de courtage, 5 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 12 “conserver” et 2 “vendre”; le cours- cible médian est de 12 dollars

** Le titre se négocie à 5,40 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien en deçà de la médiane du secteur, qui s’établit à 11,30

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 62,2 % depuis le début de l'année

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FMC CORP
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