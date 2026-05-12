Le titre Fluence Energy s'effondre alors qu'AES et Siemens s'apprêtent à céder leurs actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Le titre de Fluence Energy FLNC.O , fournisseur de solutions de stockage d'énergie renouvelable, a chuté de 16% mardi pour s'établir à 21,19 $, suite à l'annonce d'une offre secondaire

** L'action FLNC s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 6 février ** La société basée à Arlington, en Virginie, lance une offre de 20 millions d'actions par certains actionnaires majoritaires ** Avant l'offre, AES AES.N et le groupe allemand Siemens

SIEGn.DE détenaient chacun environ 51,5 millions d'actions, et la Qatar Investment Authority détenait 14,7 millions d'actions, selon le prospectus

** FLNC compte environ 184,3 millions d'actions (de classe A et de classe B) en circulation

** Barclays, Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-chefs de file de l'opération

** Malgré cette baisse, l'action FLNC a progressé de 66% au cours de la semaine écoulée et de 6,5% depuis le début de l'année

** Sur 20 analystes, les recommandations se répartissent comme suit: 5 “achat fort” ou “achat”, 12 “conserver” et 3 “vendre”; le cours cible médian est de 16 $, selon les données de LSEG