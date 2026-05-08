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Le titre FIS recule alors que les prévisions de bénéfices en baisse pour le deuxième trimestre éclipsent les résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai -

** L'action de la société de services bancaires et de traitement des paiements Fidelity National Information Services

FIS.N recule de 7% à 43,92 dollars en début de séance

** La société prévoit un bénéfice ajusté au deuxième trimestre compris entre 1,45 et 1,49 dollar par action, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 1,50 dollar par action – données compilées par LSEG

** Toutefois, le résultat net ajusté s'établit à 705 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, dépassant les estimations de 665,9 millions de dollars, soit 1,29 dollar par action

** Compte tenu de l'évolution de la séance, FIS affiche une baisse de 28,9% depuis le début de l'année

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