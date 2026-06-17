 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Fathom Holdings s'envole après son rachat par Bed Bath & Beyond
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Le cours de l'action de la plateforme de services immobiliers Fathom Holdings FTHM.O bondit de 75,4 % pour atteindre 1,10 $

** La société va être rachetée par Bed Bath & Beyond

BBBY.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions

** L'action Bed Bath & Beyond recule de 4,15 % à 5,77 dollars

** L'opération valorise Fathom à 53,38 millions de dollars

** FTHM nomme Adam Rothstein au poste de directeur général par intérim et Daniel Weinmann à celui de directeur financier, avec effet immédiat

** Depuis le début de l'année, FTHM recule d'environ 37,3 % et BBBY progresse d'environ 10,3 %

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FATHOM HLDGS
1,2299 USD NASDAQ +94,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,75 +0,52%
CAC 40
8 433,51 -0,16%
2CRSI
44,68 -2,40%
SOCIETE GENERALE
77,96 +1,01%
WORLDLINE
11,348 -13,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank