information fournie par Reuters • 17/06/2026 à 15:52

Le titre Fathom Holdings s'envole après son rachat par Bed Bath & Beyond

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17 juin - ** Le cours de l'action de la plateforme de services immobiliers Fathom Holdings FTHM.O bondit de 75,4 % pour atteindre 1,10 $

** La société va être rachetée par Bed Bath & Beyond

BBBY.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions

** L'action Bed Bath & Beyond recule de 4,15 % à 5,77 dollars

** L'opération valorise Fathom à 53,38 millions de dollars

** FTHM nomme Adam Rothstein au poste de directeur général par intérim et Daniel Weinmann à celui de directeur financier, avec effet immédiat

** Depuis le début de l'année, FTHM recule d'environ 37,3 % et BBBY progresse d'environ 10,3 %