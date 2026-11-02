Le titre Estée Lauder en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

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2 novembre - ** L'action Estee Lauder EL.N affiche une hausse d'environ 4 % à 113,01 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de cosmétiques revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, misant sur une demande soutenue pour ses marques de parfums et de soins de la peau, ainsi que sur une amélioration de la conjoncture en Chine

** Il table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 comprise entre 4 % et 5,5 %, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %

** Il table sur un BPA ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 3,20 et 3,45 dollars, contre un objectif précédent de 3,10 à 3,35 dollars

** Le groupe annonce un chiffre d’affaires net de 3,72 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 3,65 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté trimestriel de 72 cents, dépassant les attentes de 51 cents

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre EL a progressé d'environ 4 %