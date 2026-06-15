Le titre Elicio Therapeutics s'effondre après l'échec du vaccin contre le cancer du pancréas à atteindre l'objectif principal de l'essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Elicio Therapeutics ELTX.O chutent de 50 % à 7,43 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que son vaccin expérimental, l'ELI-002 7P, testé chez des patients atteints d'un cancer du pancréas, n'a pas réussi à empêcher la récidive de la maladie

** ELTX précise qu'une étude de phase intermédiaire a porté sur 144 patients après une intervention chirurgicale et un traitement standard

** Elle indique que le sous-groupe dont les tumeurs ont été entièrement retirées a vu son risque de récidive du cancer diminuer de 35 %

** Le cancer du pancréas est difficile à traiter car il est souvent diagnostiqué tardivement et répond mal aux traitements existants

** La société indique que le vaccin a déclenché une réponse immunitaire associée à de meilleurs résultats

** ELTX prévoit une étude de phase avancée axée sur ce sous-groupe et un traitement plus long

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 87 % depuis le début de l'année