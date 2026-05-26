Le titre Editas Medicine en baisse après une émission d'actions et de bons de souscription de 125 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails sur les cours)

26 mai - ** Le titre de la société d'édition génétique Editas Medicine EDIT.O a reculé de 0,7% à 2,74 $ en début de séance mardi, après la fixation du prix de l'offre secondaire ** Cambridge, Massachusetts – EDIT annonce l'émission d'environ 55,56 millions d'actions et de bons de souscription associés au prix de 2,25 $, pour un produit brut de 125 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 18,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi

** EDIT percevrait 194,4 millions de dollars supplémentaires de produit brut si tous les bons de souscription étaient exercés à leur prix d'exercice de 3,50 dollars

** Les bons de souscription sont exerçables sous certaines conditions, notamment après l'annonce des données cliniques de phase 1 pour le produit candidat, EDIT-401 ** Plus tôt mardi, EDIT a déclaré avoir présenté, lors du congrès de la Société européenne d'athérosclérose le 25 mai, des données précliniques sur l'EDIT-401 montrant une réduction significative du cholestérol LDL, de la lipoprotéine(a) et de l'apolipoprotéine B chez des primates non humains ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour l'EDIT-401, notamment pour le développement clinique et la fabrication, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise, conformément au prospectus

** EDIT compte environ 97,9 millions d'actions en circulation

** Cantor Fitzgerald et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'offre

** L'action EDIT avait progressé de 35% depuis le début de l'année jusqu'à vendredi ** La note moyenne de 12 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 4,80 $, selonles donnéesde LSEG