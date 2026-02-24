Le titre Edenred s'envole de 8% après des résultats 2025 légèrement supérieurs et des perspectives 2026 inchangées
Le chiffre d'affaires total du 4ème trimestre a progressé de 3 % en glissement annuel à périmètre comparable ( 8 % en glissement trimestriel par rapport aux prévisions) pour atteindre 784 millions d'euros, dépassant de 1 % les attentes.
Le chiffre d'affaires opérationnel a quant à lui progressé de 2,7 % en deçà des prévisions ( 3,2 %)/Jefferies ( 1,4 %).
Jefferies indique dans son étude du jour que hors éléments exceptionnels italiens, la capitalisation boursière opérationnelle à périmètre comparable a progressé d'environ 200 points de base en glissement trimestriel pour atteindre 10 %.
"L'EBITDA du second semestre a progressé de 8 % à périmètre comparable pour atteindre 706 millions d'euros, soit 42 % de plus que prévu, et devrait se situer fin 2025 au-dessus de 1,5 % des prévisions (plus de 1,34 milliard d'euros)" souligne le bureau d'analyse.
Les prévisions pour 2026, qui tablent sur une baisse de l'EBITDA à périmètre comparable de 8 à 12 % (prévisions : -10 %), ont été confirmées, malgré la suspension du décret brésilien.
Oddo BHF note également que le groupe maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, qui tiennent compte de l'impact des réglementations italienne et brésilienne (à la mi-février pour le Brésil). Le groupe a également maintenu ses prévisions pour 2027-2028, à savoir une croissance organique de l'EBITDA de 8 à 12 % et un taux de conversion FCF d'au moins 65 %.
"Compte tenu du maintien des prévisions pour l'exercice 2026, nous ne prévoyons pas d'ajustements significatifs du consensus sur l'EBITDA, mais plutôt des ajustements à la baisse sur le flux de trésorerie disponible" indique Oddo BHF.
Oddo BHF estime que le potentiel de croissance d' Edenred reste solide à long terme, soutenu par la sous-pénétration de ses marchés. "Toutefois, le risque réglementaire constitue la principale menace pour son activité. Notre position fondamentalement positive s'appuie sur : 1) les solides perspectives de croissance ; 2) le potentiel encore important d'amélioration des marges ; et 3) la solide génération de flux de trésorerie disponible" indique l'analyste en conclusion de son étude.
