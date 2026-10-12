Le titre eBay progresse après avoir été désigné « coup de cœur » par Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions de la société de commerce électronique eBay EBAY.O bondissent de 4,2 % à 116,95 dollars

** Morgan Stanley désigne la société comme l'un de ses favoris dans le secteur Internet américain, avec une recommandation « surpondérer »

** La société de courtage relève également son objectif de cours pour EBAY de 127 à 132 dollars

** Il prévoit que le « live shopping » soutiendra une croissance soutenue des ventes et une hausse des bénéfices jusqu’en 2030

** Elle relève ses prévisions de croissance du GMV (valeur brute des marchandises) pour la période 2026-2030 de 5,8 % à 6,5 %, un chiffre supérieur à ses estimations précédentes

** Sur 33 sociétés de courtage, 12 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 19 « conserver » et 2 « vendre »; cours cible médian: 115 $ — données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 17,08 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur qui s’établit à 11,81

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de cette séance, EBAY affiche une progression de 34,45 % depuis le début de l'année