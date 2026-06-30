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Le titre du groupe français TP s'effondre après que son concurrent Concentrix a revu ses prévisions à la baisse
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Le titre de l'opérateur français de centres d'appels TP TEPRF.PA s'effondre d'environ 11,5%, dans un marché agité, après que son homologue américain Concentrix CNXC.O a revu à la baisse ses prévisions annuelles

** RBC estime que l’avertissement de Concentrix concernant l’évolution du comportement des clients constitue un facteur clairement négatif

** “Les clients examinent les marchés à coûts élevés et certains segments de leur clientèle, et décident de ne plus du tout soutenir ces segments”, souligne RBC

** Si les pertes persistent, le titre se dirige vers sa plus forte baisse journalière depuis 11 mois

** À la clôture de lundi, l'action TP avait chuté de près de 16%, après avoir perdu environ 25,6% de sa valeur depuis le début de l'année 2025 ** L'action Concentrix a chuté de 25% lors des négociations après-clôture à Wall Street lundi

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