Le titre Dollar General en hausse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** L'action du distributeur à bas prix Dollar General DG.N a progressé d'environ 5% à 113,35 (XX,XX euros) dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels , les consommateurs recherchant des produits de première nécessité abordables dans un contexte d'incertitude économique

** La société prévoit un bénéfice par action de 7,20 (XX,XX euros) à 7,45 (XX,XX euros) dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 7,10 (XX,XX euros) à 7,35 (XX,XX euros) dollars

** La société maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à magasins comparables entre 2,2% et 2,7%

** Enregistre un BPA de 2,00 (XX,XX euros) $ au premier trimestre, contre des estimations de 1,89 (XX,XX euros) $ - données compilées par LSEG

** Annonce un chiffre d'affaires net de 10,79 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 10,81 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 17% depuis le début de l'année