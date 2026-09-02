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Le titre Dell en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 10:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de Dell Technologies DELL.N , société spécialisée dans le cloud et l'informatique client, progresse de près de 10% à 467,04 dollars en pré-ouverture

** Mardi, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars et a de nouveau relevé ses prévisions de bénéfices, grâce à une forte demande de serveurs dédiés à l'IA

** Selon J.P. Morgan , les résultats récents et les prévisions laissent entrevoir une croissance à moyen terme plus forte, portée par l’IA, les mises à niveau d’infrastructures et l’augmentation des engagements à long terme des clients

** Ces serveurs, équipés de puces NVDA.O de Nvidia, sont très recherchés par des clients tels que les fournisseurs de cloud IA Nscale et CoreWeave CRWV.O pour construire des clusters de calcul destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA

** Melius Research ne voit aucune raison pour laquelle le groupe Infrastructure Solutions (ISG) de Dell ne pourrait pas croître à un rythme similaire à la croissance de 70% du chiffre d’affaires attendue de Nvidia .

** La société a publié un chiffre d’affaires de 47 milliards de dollars au deuxième trimestre; les analystes s’attendaient en moyenne à 44,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, DELL affiche une hausse d'environ 237,3% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 10:11:01.

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