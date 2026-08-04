Le titre de Utility Southern Co recule après une augmentation de son émission d'obligations convertibles à hauteur de 2,4 milliards de dollars

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4 août - ** L'action du groupe de services publics Southern Company SO.N a reculé de 0,5% à 92,47 dollars en pré-ouverture mardi, après avoir obtenu une levée de fonds destinée au remboursement de sa dette ** La société basée à Atlanta, en Géorgie, a annoncé lundi en fin de journée le prix de deux émissions privées: 725 millions de dollars d’obligations convertibles à 2,125% (échéance décembre 2027) et 1,65 milliard de dollars d’obligations convertibles à 3,5% (échéance septembre 2029) ** L'action SO a reculé de 1,7% pour clôturer à 92,94 dollars lundi après l'annonce par la société d'émissions combinées d'un montant de 2,15 milliards de dollars

** Les prix de conversion initiaux de 104,56 $ pour les obligations convertibles de 2027 et de 118,50 $ pour celles de 2029 représentent des primes de 12,5% et 27,5%, respectivement, par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l’intention d’utiliser environ 403 millions de dollars du produit net de l’émission pour racheter ses obligations convertibles à 4,5% arrivant à échéance en juin 2027, le reste servant à rembourser la dette à court terme et à d’autres fins générales

** Depuis le début de l’année, l’action SO a progressé d’environ 7% contre une hausse d’environ 4% pour l’indice S&P 500 Utilities .SPLRCU

** La note moyenne des 25 analystes couvrant le titre est “conserver”; l’objectif de cours médian est de 102 dollars, selon les données de LSEG