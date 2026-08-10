Le titre de Sionna atteint son plus bas niveau historique après l'échec d'un médicament expérimental à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
10 août - ** L'action de la société de biotechnologie Sionna Therapeutics SION.O s'effondre de 91% à 4,23 dollars, atteignant son plus bas niveau historique
** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage jamais observée
** La société indique que le médicament expérimental contre la mucoviscidose, le SION-719, n'a pas permis d'améliorer les taux de chlorure dans la sueur, un indicateur clé de la fonction de la protéine CFTR, lors d'une étude de phase intermédiaire
** La société indique que le SION-719 ne sera pas développé en tant que traitement d'appoint au Trikafta, le traitement standard de Vertex, après avoir manqué l'objectif principal d'efficacité de l'étude
** L'essai a montré une variation du taux de chlorure dans la sueur, ajustée par rapport au placebo, de -1,0 mmol/L; des facteurs de confusion potentiels sont en cours d'examen
** Sionna indique que les associations doubles à base de SION-451 ont atteint les objectifs de sécurité, de tolérance et d’exposition au médicament chez des volontaires sains; les prochaines étapes sont en cours d’examen
** La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui entraîne l’accumulation de mucus épais et visqueux dans les poumons et d’autres organes
**En incluant les mouvements de la séance, le titre a chuté d’environ 90% depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer